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КСИР раскрыл новую цель для ударов в Израиле

КСИР заявил, что военные нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что целью ракетного удара стала израильская авиабаза Рамат-Давид. По заявлению КСИР, именно этот объект использовался для проведения операций против целей на территории Ливана.

В иранском военном ведомстве связали атаку с действиями Израиля на юге Ливана и в пригородах Бейрута. Там утверждают, что удар стал ответом на события, которые Тегеран рассматривает как масштабные нарушения и действия против мирного населения.

Согласно заявлению КСИР, для атаки по авиабазе были применены баллистические ракеты Воздушно-космических сил корпуса. Иранская сторона считает этот объект одним из ключевых элементов израильских операций в ливанском направлении.

Ранее военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

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