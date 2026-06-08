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Трамп все еще утверждает, что США близки к сделке с Тегераном

Трамп на фоне эскалации между Ираном и Израилем утверждает, что США все еще близки к сделке с Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, комментируя обострение ситуации между Ираном и Израилем, заявил, что Вашингтон все находится на пороге заключения сделки с Тегераном.

«Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас», — заявил Трамп в интервью Axios, отрывки из которого были опубликованы на странице журналиста Барака Равиду в соцсети X*.

Кроме того, как сообщает телеканал Fox News, американский лидер призвал иранскую сторону возобновить переговоры после недавних ракетных ударов по Израилю.

«Вы уже выпустили свои ракеты — этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — процитировал Трампа ведущий Трей Йингст во время эфира.

Также сообщалось, что Трамп намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его отказаться от ответных действий против Ирана.

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