Трамп все еще утверждает, что США близки к сделке с Тегераном

«Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас», — заявил Трамп в интервью Axios, отрывки из которого были опубликованы на странице журналиста Барака Равиду в соцсети X*.
Кроме того, как сообщает телеканал Fox News, американский лидер призвал иранскую сторону возобновить переговоры после недавних ракетных ударов по Израилю.
«Вы уже выпустили свои ракеты — этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — процитировал Трампа ведущий Трей Йингст во время эфира.
Также сообщалось, что Трамп намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его отказаться от ответных действий против Ирана.