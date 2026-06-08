Посол Ирана в России: Моджтаба Хаменеи жив и здоров

«Он жив и здоров. Они убили нашего предыдущего лидера. А кто может выбрать несуществующего лидера для продолжения управления страной? У нас немало кандидатов на этот пост. Мы могли сказать, что наш верховный лидер не погиб, но в первую ночь всем официально заявили, что это так, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — И даже вы видели, что в течение двух недель лидерский совет, который был образован в рамках нашей конституции, решал вопросы. Они продолжили бы этот путь. Не было никакого аргумента или причины, чтобы выбрать несуществующего человека. Так что на самом деле это необоснованные вопросы».