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Посол Ирана в России: Моджтаба Хаменеи жив и здоров

Верховный лидер исламской республики занимается своими вопросами административного характера, заявил Казем Джалали.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи жив и здоров, занимается своими вопросами административного характера. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Он жив и здоров. Они убили нашего предыдущего лидера. А кто может выбрать несуществующего лидера для продолжения управления страной? У нас немало кандидатов на этот пост. Мы могли сказать, что наш верховный лидер не погиб, но в первую ночь всем официально заявили, что это так, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — И даже вы видели, что в течение двух недель лидерский совет, который был образован в рамках нашей конституции, решал вопросы. Они продолжили бы этот путь. Не было никакого аргумента или причины, чтобы выбрать несуществующего человека. Так что на самом деле это необоснованные вопросы».

«Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность», — добавил Джалали.

По его словам, подобные слухи и дезинформация не могут заставить Иран принимать иное решение. «Его здоровье и его безопасность — это главный вопрос для всех нас», — подчеркнул посол.

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