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Разнесли пункт управления и технику НАТО: в Минобороны сообщили новости СВО

Операторы БПЛА сбили вражеские беспилотники, разнесли пункт управления и уничтожили технику НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны РФ сообщили последние новости специальной военной операции. По данным ведомства, дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.

Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали воздушную атаку противника и уничтожили живую силу ВСУ в Запорожской области.

Расчеты ударных дронов группировки «Север» разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Дроноводы группировки «Днепр» нанесли удары по вражеской автомобильной технике в Херсонской области.

Новороссийские десантники поразили объекты противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

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