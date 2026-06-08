Разнесли пункт управления и технику НАТО: в Минобороны сообщили новости СВО

В Минобороны РФ сообщили последние новости специальной военной операции. По данным ведомства, дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.
Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали воздушную атаку противника и уничтожили живую силу ВСУ в Запорожской области.
Расчеты ударных дронов группировки «Север» разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
Дроноводы группировки «Днепр» нанесли удары по вражеской автомобильной технике в Херсонской области.
Новороссийские десантники поразили объекты противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше