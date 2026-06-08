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Гостелевидение Ирана: атак на территорию страны пока не совершалось

Никаких атак на территорию исламской республики после ударов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по Израилю не зафиксировано.

Никаких атак на территорию исламской республики после ударов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по Израилю не зафиксировано.

Об этом проинформировала гостелерадиокомпания IRIB.

«По данным телеканала, никаких атак на территорию Ирана пока не совершалось», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

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