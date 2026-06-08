Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диппредставительства США в Израиле закрылись на день после ударов Ирана

Семьям дипломатов предписано оставаться дома и быть рядом с укрытиями на случай возможной новой ракетной атаки.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Дипломатические представительства США в Иерусалиме и Тель-Авиве не будут работать в понедельник, 8 июня. Это решение принято после ударов Ирана по северу Израиля, нанесенных вечером 7 июня.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте посольства США в Израиле.

В нем также отмечается, что семьям дипломатов предписано оставаться дома и быть рядом с укрытиями на случай возможной новой ракетной атаки.

«В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле посольство США рекомендовало всем государственным служащим США и членам их семей оставаться дома и быть готовыми в случае объявления воздушной тревоги переместиться в защищенное помещение до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.

Это произошло после того, как ранее в воскресенье Израиль нанес удар по объекту проиранской шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше