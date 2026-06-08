Диппредставительства США в Израиле закрылись на день после ударов Ирана

«В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле посольство США рекомендовало всем государственным служащим США и членам их семей оставаться дома и быть готовыми в случае объявления воздушной тревоги переместиться в защищенное помещение до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.