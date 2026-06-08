Диппредставительства США в Израиле закрылись на день после ударов Ирана

Сообщение об этом размещено на официальном сайте посольства США в Израиле.
В нем также отмечается, что семьям дипломатов предписано оставаться дома и быть рядом с укрытиями на случай возможной новой ракетной атаки.
«В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле посольство США рекомендовало всем государственным служащим США и членам их семей оставаться дома и быть готовыми в случае объявления воздушной тревоги переместиться в защищенное помещение до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.
Это произошло после того, как ранее в воскресенье Израиль нанес удар по объекту проиранской шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.