В Иране заинтересованы в безвизе с Россией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией и предлагал свои варианты решения этого вопроса, заявил в интервью «Известиям» посол республики в РФ Казем Джалали.
"Что касается позиции Исламской Республики Иран, мы, конечно же, заинтересованы в безвизовом режиме, — сказал посол, отвечая на вопрос, планируют ли Россия и Иран ввести безвизовый режим для индивидуальных путешественников.
«Мы предлагали свои варианты решения этого вопроса российским коллегам. Это уже зависит от их решения. Иран полностью готов открыть страну для российских граждан», — добавил дипломат.
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