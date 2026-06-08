Израиль закрыл пропускные пункты на границе с Газой после ударов Ирана

Это произошло после того, как ранее 7 июня Израиль нанес удар по объекту проиранской шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.