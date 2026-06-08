Израиль закрыл пропускные пункты на границе с Газой после ударов Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Израиля решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Это решение было принято после того, как вечером 7 июня Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. В заявлении COGAT говорится, что КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» приостановили работу «до дальнейшего распоряжения».
«Следует подчеркнуть, что закрытие контрольно-пропускных пунктов не повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Согласно методологии ООН, объем продовольствия, доставленного в сектор с момента прекращения огня, значительно превышает потребности населения в питании», — заверили в управлении.
Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.
Это произошло после того, как ранее 7 июня Израиль нанес удар по объекту проиранской шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.