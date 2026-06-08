IRIB: рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановлены

Все рейсы столичного аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления.
Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
В организации призвали пассажиров воздержаться от поездок в аэропорт и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.
«Пассажиры должны воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за последующими новостями», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.
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