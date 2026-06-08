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IRIB: рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановлены

Все рейсы столичного аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления.

Все рейсы столичного аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

В организации призвали пассажиров воздержаться от поездок в аэропорт и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.

«Пассажиры должны воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за последующими новостями», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.

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