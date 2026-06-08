Ударили мощными бомбами по пунктам врага: Минобороны дало новую сводку СВО

Экипажи ВКС России ударили по противнику авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Пораженные цели: пункт управления БПЛА 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Новопавловки в Днепропетровской области; пункты временной дислокации 63 и 121 бригад ВСУ в районе Щурово и Суханово в Херсонской области.
Ранее также сообщалось, что дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.
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