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Ударили мощными бомбами по пунктам врага: Минобороны дало новую сводку СВО

Экипажи ВКС России ударили по противнику авиабомбами ФАБ-500.

Источник: Аргументы и факты

Экипажи ВКС России ударили по противнику авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Пораженные цели: пункт управления БПЛА 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Новопавловки в Днепропетровской области; пункты временной дислокации 63 и 121 бригад ВСУ в районе Щурово и Суханово в Херсонской области.

Ранее также сообщалось, что дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.

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