Tasnim: Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами Kheibarshekan

По его информации, эта ракета имеет дальность полета 1 450 км, массу 4,5 тыс. кг и длину 10 м, относится к третьему поколению ракет Корпуса стражей Исламской революции и обладает уникальными характеристиками для преодоления ПВО врага.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории. По словам военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, эта атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту.
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