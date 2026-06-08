Tasnim: Иран привел в полную готовность множество ракет

Вечером в воскресенье Иран осуществил пуск нескольких ракет в направлении севера Израиля. Эта атака произошла спустя несколько часов после заявлений из Тегерана о намерении ответить на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута.
Ранее в канцелярии главы правительства Израиля сообщили, что армия страны нанесла удар по южному пригороду Бейрута в качестве ответа на обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболлах». По данным ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах; имеются сведения о пострадавших.