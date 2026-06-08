Tasnim: Иран привел в полную готовность множество ракет

Иран привел значительное количество ракет в состояние полной готовности, а также сформировал перечень целей для нанесения ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в Исламской Республике.