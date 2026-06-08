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Tasnim: Иран привел в полную готовность множество ракет

Иран привел значительное количество ракет в состояние полной готовности, а также сформировал перечень целей для нанесения ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в Исламской Республике.

Источник: Reuters

«В случае ответных действий Израиля в отношении Ирана, значительное количество иранских ракет полностью готовы к немедленному запуску по списку целей в Израиле», — заявил источник агентству Tasnim.

Вечером в воскресенье Иран осуществил пуск нескольких ракет в направлении севера Израиля. Эта атака произошла спустя несколько часов после заявлений из Тегерана о намерении ответить на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута.

Ранее в канцелярии главы правительства Израиля сообщили, что армия страны нанесла удар по южному пригороду Бейрута в качестве ответа на обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболлах». По данным ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах; имеются сведения о пострадавших.

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