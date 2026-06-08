В армии Израиля заявили, что ответят на атаку Ирана

Как сообщила армейская пресс-служба, генерал проводит оперативные совещания с высшим военным руководством. «Армия обороны Израиля нанесет решительный удар по противнику, как только будет дан приказ», — заявил Замир, слова которого приводятся в сообщении.
Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.
Это произошло после того, как ранее 7 июня Израиль ударил по объекту проиранской шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.
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