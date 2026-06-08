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Постпред России при ОБСЕ Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является провокационным шагом, который направлен на создание впечатления, что Киев заинтересован в мирном урегулировании, а Россия — нет. Об этом в воскресенье, 7 июня, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является провокационным шагом, который направлен на создание впечатления, что Киев заинтересован в мирном урегулировании, а Россия — нет. Об этом в воскресенье, 7 июня, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его мнению, на одном из ближайших заседаний ОБСЕ Украина, вероятно, попытается представить это письмо как жест в пользу мира.

— Мы понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который направлен на пиар и создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а РФ нет, — высказался он, передает РИА Новости.

Также Полянский заявил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют последние атаки в Старобельске ЛНР и Енакиево ДНР, а также другие случаи ударов ВСУ по мирным жителям.

В открытом письме Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии Соединенных Штатов Америки и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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