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Главы МИД Ирана и Ирака обсудили иранскую атаку по Израилю

Аракчи и Хусейн обсудили атаку ИРИ по целям в Израиле.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном атаку ИРИ по целям в Израиле, передает иранское агентство IRNA.

«Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, обсудили ответ Исламской республики Иран в связи с многократными нарушениями условий перемирия Израилем… а также провели консультации», — говорится в сообщении IRNA.

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.

Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.

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