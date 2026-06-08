Главы МИД Ирана и Ирака обсудили иранскую атаку по Израилю

«Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, обсудили ответ Исламской республики Иран в связи с многократными нарушениями условий перемирия Израилем… а также провели консультации», — говорится в сообщении IRNA.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.