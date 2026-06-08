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Посол Ирана в РФ Джалали рассказал о состоянии верховного лидера страны

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, здоров и управляет страной, рассказал в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Источник: Reuters

«Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. Подобные слухи и дезинформация не могут нас заставить принимать иное решение. Его здоровье и его безопасность — это главный вопрос для всех нас», — рассказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие доказательств смерти верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

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