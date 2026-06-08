Посол Ирана в РФ Джалали рассказал о состоянии верховного лидера страны

«Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. Подобные слухи и дезинформация не могут нас заставить принимать иное решение. Его здоровье и его безопасность — это главный вопрос для всех нас», — рассказал дипломат.
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