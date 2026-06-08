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Telegraph: Британия может отказаться от закупки несущих ядерное оружие F-35A

У Лондона не хватает средств на эти истребители, сообщила газета.

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании может отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12, из-за нехватки денежных средств. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военной сфере.

«Министры и высокопоставленные офицеры работали над этим вопросом в течение выходных. Все понимают трудность ситуации. Военачальники делают все возможное, чтобы добиться [закупки истребителей] и предлагают разные варианты. Теперь это политический, а не военный вопрос», — заявил один из собеседников издания.

По информации газеты, существует вариант, при котором британское правительство вместо категорического отказа от самолетов просто отсрочит их покупку. Власти намерены принять окончательное решение до публикации оборонного инвестиционного плана. Ожидается, что документ будет обнародован в ближайшие дни.

Газета добавила, что министр обороны Великобритании Джон Хили ведет активные споры по этому вопросу с главой Минфина Рейчел Ривс. Предполагается, что ради реализации дорогостоящих военных проектов правительство Соединенного Королевства сократит бюджеты других ведомств, включая Минтранс и Минэнерго.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12. Сейчас ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

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