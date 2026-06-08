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В Израиле заявили, что продолжат атаковать объекты в Ливане

Бригадный генерал израильской армии Эфи Дефрин сообщил, что в стране не допустят обстрелов со стороны «Хезболлах».

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Израильская армия продолжит атаковать объекты шиитской организации «Хезболлах» по всему Ливану. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

В коротком видеообращении он прокомментировал ракетный обстрел Ирана по северу Израиля, нанесенный, по версии Тегерана, в ответ на израильский удар по Дахии — южному пригороду Бейрута, где базируется «Хезболлах».

«Мы атаковали Дахию из-за непрекращающихся обстрелов северных населенных пунктов [Израиля] со стороны “Хезболлах”. Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану и усугубит ущерб “Хезболлах” — мы не допустим продолжения обстрелов израильских граждан», — заявил Дефрин.

Ракетный удар со стороны Ирана он назвал «серьезной ошибкой». По версии представителя военных, израильская армия была готова к такому развитию событий. «Армия обороны Израиля готова к оборонительным и наступательным действиям. Системы противовоздушной обороны развернуты по всей стране», — указал Дефрин.

Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.

Это произошло после того, как ранее Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны «Хезболлах». Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.

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