В Израиле заявили, что продолжат атаковать объекты в Ливане

Это произошло после того, как ранее Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны «Хезболлах». Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.