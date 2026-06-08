Армия Израиля готова ответить на удары Ирана в случае такого приказа

Как сообщает ЦАХАЛ в Telegram, сейчас Эяль Замир проводит оперативные совещания с высшим военным руководством. «Армия обороны Израиля нанесет решительный удар по противнику, как только будет дан приказ», — сказал он.
Пресс-секретарь армии Эфи Дефрин заявил, что Израиль усилит удары по «Хезболле» в Ливане в ответ на иранский ракетный обстрел.
Накануне Иран атаковал Израиль в ответ на удары ЦАХАЛа по Ливану. В северной части страны звучали сирены. Все выпущенные ракеты были перехвачены, отметила израильская сторона.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше