ВС России за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены три населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 7 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли три населенных пункта — по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.
За период с 25 по 31 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов — четыре в Харьковской области, три в Днепропетровской области, два в Сумской области и одно в Запорожской области.