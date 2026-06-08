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ВС России за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО

С 1 по 7 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли три населенных пункта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены три населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 7 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли три населенных пункта — по одному в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Харьковской областях.

За период с 25 по 31 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов — четыре в Харьковской области, три в Днепропетровской области, два в Сумской области и одно в Запорожской области.