СИПРИ: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Как полагают в СИПРИ, Китай располагает примерно 620 ядерными боеголовками и «наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна, и продемонстрировал несколько новых ядерных систем во время своего военного парада 2025 года». «В зависимости от того, как он решит структурировать свои силы, Китай к концу десятилетия потенциально может иметь по меньшей мере столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько Россия или США. Однако даже если Китай превысит 1 000 боеголовок к 2030 году, это все равно составит лишь около четверти от нынешних ядерных запасов России и США», — прокомментировали в институте.