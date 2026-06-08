СИПРИ: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

СТОКГОЛЬМ, 8 июня. /ТАСС/. Девять ядерных держав в 2025 году продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов. Государства «все чаще полагаются на ядерное оружие как на инструмент национальной мощи», говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Согласно данным СИПРИ, по состоянию на январь 2026 года в мире насчитывалось 12 187 боеголовок, 9 745 находились на складах для потенциального использования. 4 012 из них были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 — 2 200 держались в состоянии высокой боевой готовности. «Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, и в меньшей степени Франции и Великобритании, но Китай и Индия теперь могут периодически развертывать небольшое количество, установленное на ракетах, в мирное время», — пишут эксперты института.
Авторы доклада отмечают, что после окончания холодной войны постепенный демонтаж боеголовок в России и США обычно опережал развертывание новых, а это приводило к общему ежегодному сокращению мирового запаса ядерного оружия. «Эта тенденция, вероятно, изменится в ближайшие годы, поскольку темпы снятия с вооружения замедляются, а развертывание нового ядерного оружия ускоряется», — считают в СИПРИ. «Растет количество свидетельств того, что ядерные державы отодвигают на второй план и даже отказываются от своих обязательств по разоружению, вместо этого демонстрируя свою ядерную мощь», — пишет старший научный сотрудник профильной программы СИПРИ, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.
Россия и США.
Россия и США вместе имеют примерно 83% всех пригодных к применению ядерных боеголовок. Этот показатель несколько сокращается из-за роста других ядерных арсеналов мира. «Размеры российских и американских военных арсеналов, по-видимому, оставались относительно стабильными в 2025 году, но масштабные программы модернизации обоих государств, вероятно, приведут к увеличению размера и разнообразия их арсеналов в будущем», — говорится в докладе.
Программа модернизации ядерного арсенала США продвигается вперед, «но в 2025 году столкнулась с продолжающимися проблемами планирования и финансирования, которые, вероятно, еще больше затянут и значительно увеличат стоимость программы», считают авторы доклада, которые также подчеркивают, что «как российские, так и американские развертывания, вероятно, увеличатся в ближайшие годы». Кроме того, с истечением срока действия в феврале этого года двустороннего Договора 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), «растет неопределенность относительно будущего уровня стратегических ядерных сил США и России».
Другие страны.
Как полагают в СИПРИ, Китай располагает примерно 620 ядерными боеголовками и «наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна, и продемонстрировал несколько новых ядерных систем во время своего военного парада 2025 года». «В зависимости от того, как он решит структурировать свои силы, Китай к концу десятилетия потенциально может иметь по меньшей мере столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько Россия или США. Однако даже если Китай превысит 1 000 боеголовок к 2030 году, это все равно составит лишь около четверти от нынешних ядерных запасов России и США», — прокомментировали в институте.
СИПРИ ожидает, что в будущем оперативный запас боеголовок Великобритании вырастет, хотя считается, что страна не увеличила свой ядерный арсенал в 2025 году.
В 2025 году Франция продолжила модернизацию своих атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN), а в марте 2026 года президент Эмманюэль Макрон объявил, что он распорядился увеличить количество боеголовок во французском ядерном арсенале и что правительство больше не будет сообщать о размерах своего арсенала, напоминает СИПРИ.
В 2025 году Индия вновь незначительно расширила свой ядерный арсенал и продолжила разработку новых типов систем доставки этого вида оружия. Пакистан разрабатывал новые системы доставки и накапливал делящийся радиоактивный материал, что предполагает возможность расширения его ядерного арсенала в течение следующего десятилетия. КНДР развивает свой ядерный потенциал, а по оценкам СИПРИ, страна, возможно, собрала около 60 боеголовок, обладая при этом достаточным количеством материала для производства как минимум еще 30. Считается, что Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также модернизирует свой арсенал.