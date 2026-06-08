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Аракчи и Хусейн обсудили иранскую атаку на Израиль

Министры иностранных дел Ирана и Ирака Аббас Аракчи и Фуад Хусейн обсудили ответные удары Ирана по целям в Израиле.

Министры иностранных дел Ирана и Ирака Аббас Аракчи и Фуад Хусейн обсудили ответные удары Ирана по целям в Израиле.

Об этом проинформировало агентство IRNA.

Сообщается, что дипломаты провели консультации. Поводом для звонка стали многократные нарушения условий перемирия со стороны Израиля.

«Аракчи и Хусейн обсудили ответ Исламской Республики Иран в связи с многократными нарушениями условий перемирия Израилем», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

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