Страны «Евротройки» намерены производить дальнобойное оружие для Украины

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит.
«Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия», — говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы.
«Они подчеркнули, что Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании», — отмечается в заявлении.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.