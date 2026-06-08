Страны «Евротройки» намерены производить дальнобойное оружие для Украины

Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.