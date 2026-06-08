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Страны «Евротройки» намерены производить дальнобойное оружие для Украины

Британия, Франция и Германия готовы совместно производить оружие для Украины.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит.

«Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия», — говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы.

«Они подчеркнули, что Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании», — отмечается в заявлении.

Страны также продолжают настаивать на размещении на Украине западного контингента в рамках урегулирования. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.

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