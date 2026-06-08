В SIPRI спрогнозировали рост ядерных арсеналов в мире

Ядерные страны все больше отходят от своих обязательств по разоружению и начинают наращивать свои ядерные арсеналы, утверждают аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). Обоснование этого вывода содержится в разделе ежегодника SIPRI Yearbook 2026, посвященном ядерным арсеналам (есть в распоряжении РБК).
По подсчетам SIPRI, на январь 2026 года всего в мире было 12 187 ядерных боеголовок, то есть на 54 боеголовки меньше, чем институт фиксировал в январе 2025 года. Из них 9745 относятся к военным запасам — это развернутые боеголовки и находящиеся в хранилищах, которые могут быть оперативно развернуты. При этом от 2,1 тыс. до 2,2 тыс. боеголовок, развернутых на баллистических ракетах, находились в состоянии повышенной оперативной готовности. Почти все эти единицы приходятся на Россию и США, меньшая часть — на Францию и Великобританию; также, по оценке аналитиков, размещать на баллистических ракетах свои боеголовки стали Китай и Индия.
«Влиятельные голоса, в том числе и некоторых мировых лидеров, выступают за ядерное оружие как гарантию защиты от нападения со стороны враждебного государства. Но зависимость национальных стратегий от ядерного оружия может значительно увеличить ядерные риски», — говорит директор SIPRI Карим Хаггаг. По его словам, связанные с ядерным оружием риски возрастают из-за прогресса в области оружейных технологий, ослабления режима контроля над вооружениями и обострения геополитической напряженности. При этом, продолжает Хаггаг, вспышки конфликтов между ядерными державами (один из примеров — обострение между Индией и Пакистаном в апреле-мае 2025 года) ставят под сомнение логику ядерного сдерживания.
После окончания холодной войны постепенный демонтаж списанных ядерных боеголовок в России и США проходил быстрее, чем развертывание новых единиц; это приводило к ежегодному общемировому сокращению запасов ядерного оружия. Однако, вероятно, в ближайшие годы эта тенденция изменится, прогнозируют аналитики, поскольку темпы демонтажа замедляются, а развертывания — ускоряются.
«Появляется все больше свидетельств того, что ядерные державы отходят от своих обязательств по разоружению и все больше наращивают свою ядерную мощь, — говорит Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник SIPRI, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists — FAS). — Обращаясь к ядерным решениям, государства создают новые риски и подпитывают динамику гонки вооружений».
Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Страны, которые провели ядерные испытания после его подписания, — Индия, КНДР и Пакистан — считаются неофициальными ядерными державами. Отдельный случай — Израиль, о его ядерных испытаниях достоверных данных нет.
Около 83% пригодных к использованию ядерных боеголовок в мире приходится на Россию и США. Их совокупное владение ядерным оружием постепенно сокращается из-за роста арсеналов других стран.
«Размеры российских и американских военных арсеналов, по-видимому, оставались относительно стабильными в 2025 году, но масштабные программы модернизации обоих государств, вероятно, приведут к увеличению размера и разнообразия их арсеналов в будущем», — уточняют аналитики SIPRI.
Ядерные программы всегда были сопряжены с секретностью, однако в последние годы ядерные страны при модернизации и расширении своих арсеналов все больше склоняются к стратегической неопределенности и непрозрачности. Это в том числе обусловлено тем, что в феврале 2026 года истек Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), а между ядерными державами отсутствует стратегический диалог на эту тему и каналы прямой связи.
Эксперты также говорят об ослаблении глобального режима ядерного нераспространения — в частности, обращая внимание на то, что завершившаяся в мае 11-я Обзорная конференция ДНЯО завершилась без принятия итогового документа (это третья конференция подряд с таким итогом).
«То, что участники ДНЯО вновь не смогли договориться по итоговому документу, это еще один удар по консенсусу, который лежит в основе договора: другие страны не будут развивать собственные ядерные силы, если ядерные державы будут двигаться к разоружению. Отсутствие договора, который заменит ДСНВ, модернизация ядерных сил и планы по развертыванию ядерного оружия, вероятно, подорвут Договор о нераспространении. Это помешает государствам-участникам совместно решать многочисленные проблемы в ядерной сфере — в частности, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии», — резюмирует Карим Хаггаг.