В SIPRI спрогнозировали рост ядерных арсеналов в мире

По подсчетам SIPRI, на январь 2026 года всего в мире было 12 187 ядерных боеголовок, то есть на 54 боеголовки меньше, чем институт фиксировал в январе 2025 года. Из них 9745 относятся к военным запасам — это развернутые боеголовки и находящиеся в хранилищах, которые могут быть оперативно развернуты. При этом от 2,1 тыс. до 2,2 тыс. боеголовок, развернутых на баллистических ракетах, находились в состоянии повышенной оперативной готовности. Почти все эти единицы приходятся на Россию и США, меньшая часть — на Францию и Великобританию; также, по оценке аналитиков, размещать на баллистических ракетах свои боеголовки стали Китай и Индия.