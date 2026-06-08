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Reuters: Иран сочтет базы США законными целями в случае атаки Израиля

Иран сочтет базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае атаки со стороны Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Иран предупредил о возможных последствиях в случае военных действий со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском руководстве.

По информации собеседника агентства, Тегеран рассматривает вероятность расширения конфликта в регионе, если против страны будет предпринята атака. В таком случае Иран готов принять ответные меры в отношении объектов, которые сочтет связанными с угрозой своей безопасности.

Источник также заявил, что американские военные базы на Ближнем Востоке могут быть включены в перечень потенциальных целей для ответных действий. Таким образом, иранская сторона дала понять, что возможная эскалация способна затронуть не только непосредственных участников конфликта, но и других игроков региона.

Ранее военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

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