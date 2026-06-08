Reuters: Иран сочтет базы США законными целями в случае атаки Израиля

Источник также заявил, что американские военные базы на Ближнем Востоке могут быть включены в перечень потенциальных целей для ответных действий. Таким образом, иранская сторона дала понять, что возможная эскалация способна затронуть не только непосредственных участников конфликта, но и других игроков региона.