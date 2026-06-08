Reuters: Иран сочтет базы США законными целями в случае атаки Израиля

По информации собеседника агентства, Тегеран рассматривает вероятность расширения конфликта в регионе, если против страны будет предпринята атака. В таком случае Иран готов принять ответные меры в отношении объектов, которые сочтет связанными с угрозой своей безопасности.
Источник также заявил, что американские военные базы на Ближнем Востоке могут быть включены в перечень потенциальных целей для ответных действий. Таким образом, иранская сторона дала понять, что возможная эскалация способна затронуть не только непосредственных участников конфликта, но и других игроков региона.
Ранее военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.