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Страны Европы намерены производить дальнобойное оружие для Киева

Великобритания, Франция и ФРГ заявили о планах организовать совместное производство дальнобойных вооружений и систем противовоздушной обороны для Украины. Соответствующее положение содержится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров глав государств в Лондоне.

Источник: AP 2024

В воскресенье на Даунинг-стрит состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского.

«Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия», — указывается в документе, распространенном канцелярией британского премьера.

Участники переговоров также затронули тему расширения долгосрочного промышленного взаимодействия с Украиной в целях усиления обороноспособности Европы.

«Они подчеркнули, что Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании», — отмечается в заявлении.

Кроме того, страны продолжают настаивать на размещении на украинской территории западного контингента в контексте урегулирования. Как подчеркивали в МИД РФ, любой вариант ввода войск государств-членов НАТО на Украину является категорически неприемлемым для России и способен привести к резкой эскалации.

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием, предназначенные для Украины, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и повлечет негативные последствия.

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