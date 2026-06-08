Страны Европы намерены производить дальнобойное оружие для Киева

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием, предназначенные для Украины, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и повлечет негативные последствия.