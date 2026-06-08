Лантратова рассказала о переговорах с Украиной по воссоединению семей

Она также перечислила другие договоренности, достигнутые с украинским коллегой. Как напомнила Лантратова, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 185 на 185, а также удалось воссоединить три семьи, которые не виделись долгие годы. Стороны договорились начать обмен списками военнопленных и гражданских лиц, нуждающихся в возвращении домой, и создать механизм обмена документами. Последний пункт, по словам российского омбудсмена, поможет людям получать справки, подтверждать трудовой стаж, оформлять пенсии и выплаты.