Лантратова рассказала о переговорах с Украиной по воссоединению семей

Киев и Москва ведут переговоры о возвращении в Россию членов десяти семей, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в «Максе» по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
«Вторым вопросом, о чем мы договорились, это, конечно, воссоединение семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», — отметила Лантратова.
Она также перечислила другие договоренности, достигнутые с украинским коллегой. Как напомнила Лантратова, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 185 на 185, а также удалось воссоединить три семьи, которые не виделись долгие годы. Стороны договорились начать обмен списками военнопленных и гражданских лиц, нуждающихся в возвращении домой, и создать механизм обмена документами. Последний пункт, по словам российского омбудсмена, поможет людям получать справки, подтверждать трудовой стаж, оформлять пенсии и выплаты.
«Будем передавать письма и посылки военнопленным. Многим бойцам весточки от родных помогают сохранить надежду. Продолжим работу по возвращению курян, которые до сих пор находятся на территории Украины», — добавила Лантратова.
Кроме того, обсуждались взаимные посещения военнопленных для контроля условий их содержания, медицинской помощи и соблюдения прав человека.
«За каждым таким решением стоят судьбы людей. Матерей, детей, супругов, которые ждут своих близких. Именно ради них мы продолжаем эту работу каждый день», — подчеркнула Лантратова.
Лантратова сменила на посту омбудсмена Татьяну Москалькову, которая занимала эту должность в течение десяти лет. Лантратова с 2015 по 2019 годы была ответственным секретарем СПЧ. В 2021 году получила мандат депутата Госдумы по спискам «Справедливой России».
5 июня Россия и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 185 военнослужащих.
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