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Партия Пашиняна лидирует после обработки десяти процентов голосов

Партия Пашиняна набирает 54,64% голосов после подсчета 10% бюллетеней.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 54,64% голосов после обработки 10% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Второе место с 21,99% занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 8,67%.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

Как заявлял ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

В парламент, или Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.

По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов: «Сильная Армения» — 26, «Армения» — 12, «Процветающая Армения» — шесть процентов, «Крылья единства» — пять процентов.

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