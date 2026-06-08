Додон: Молдаване не поддерживают разрыв отношений с Россией

Отношения между Россией и Молдавией заметно осложнились после прихода к власти Майи Санду в конце 2020 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что нынешние власти республики проводят курс, который делает страну недружественной по отношению к России.