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НАТО начинает учения ВВС у границ России

НАТО начинает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России.

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые пройдут с 8 по 19 июня, в том числе на территории граничащих с РФ Финляндии и Норвегии.

Тренировочные мероприятия проводятся в третий раз, в этом году в них будут задействованы представители 19 стран. Основные этапы учений пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

По данным Объединенного командования ВВС НАТО, в рамках учений более 150 самолетов стран-союзниц и находящихся в распоряжении Североатлантического альянса бортов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, будут совершать около 150 вылетов в день.

Кроме того, страны НАТО планируют отработать применение средств ПВО.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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