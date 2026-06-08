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Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем

Трамп после атаки Ирана по Израилю заявил, что дела идут очень хорошо.

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами заявил, что «дела идут очень хорошо».

Американский лидер ранее заявлял, что позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану. Он также призывал Тегеран вернуться за стол переговоров.

«Он (Трамп — ред.) сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: “дела идут очень хорошо”, — написала в Х журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос по итогам беседы с президентом США.

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