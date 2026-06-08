Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем

Американский лидер ранее заявлял, что позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану. Он также призывал Тегеран вернуться за стол переговоров.
«Он (Трамп — ред.) сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: “дела идут очень хорошо”, — написала в Х журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос по итогам беседы с президентом США.
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