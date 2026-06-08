Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении после подсчета 10% голосов

В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает пост с 2018 года и намерен оставаться у власти ещё минимум пять лет.