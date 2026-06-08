Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении после подсчета 10% голосов

На втором месте с результатом 21,99% располагается блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третью позицию занимает блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, который получает 8,67% голосов.
Общее число проголосовавших на парламентских выборах составило 1 476 597 человек.
Ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявлял о многочисленных нарушениях избирательного законодательства. По его словам, фиксировались случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Самвел Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что власти применяли избирательную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает пост с 2018 года и намерен оставаться у власти ещё минимум пять лет.
Согласно данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиция в сумме может набрать около 49%: «Сильная Армения» — 26%, «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%.