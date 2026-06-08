Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина

В апреле 2026 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 59,52 рубля за литр до 79,61 рубля при общероссийском уровне 63,55 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время заработные платы растут довольно интенсивно, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.