Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть Brent подорожала до $95,93 на фоне эскалации в Израиле

Цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

По данным торгов, к 01:01 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 3,03% и достигли $95,93 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 3,3%, поднявшись до $93,4 за баррель.

Рост цен происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше