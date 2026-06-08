Нефть Brent подорожала до $95,93 на фоне эскалации в Израиле

Цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.
По данным торгов, к 01:01 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 3,03% и достигли $95,93 за баррель.
Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 3,3%, поднявшись до $93,4 за баррель.
Рост цен происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.