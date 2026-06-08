Рейсы тегеранского аэропорта Имама Хомейни приостановили

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Рейсы аэропорта Имама Хомейни в иранской столице Тегеране приостановлены до дальнейшего уведомления, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Организацию гражданской авиации республики.
Ранее иранские СМИ сообщали о закрытии воздушного пространства на западе Ирана.
«Организация гражданской авиации Ирана заявила, что все рейсы аэропорта Имама Хомейни приостановлены до дальнейшего уведомления с ночи 18 хордада 1405 года (8 июня — ред.). Пассажиры должны воздержаться от посещения территории аэропорта и следить за последующими новостями из официальных источников», — говорится в сообщении.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.