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Пашинян заявил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов

Пашинян заявил, что его партия победила и единолично сформирует правительство.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе его партии «Гражданский договор», несмотря на наличие данных лишь от 10% бюллетеней.

«Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия “Гражданский договор”, которая единолично сформирует правительство», — сказал политик журналистам.

Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссия и они делают свои подсчеты.

«Мы продолжим сближение (с Западом. — Прим. ред.), но и продолжим участие, членство в ЕАЭС. И мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», — добавил премьер.

«Гражданский договор» пока получает 54,64%. Второе место с 21,99% занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 8,67%.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

Как заявлял ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

В парламент, или Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.

По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов: «Сильная Армения» — 26, «Армения» — 12, «Процветающая Армения» — шесть процентов, «Крылья единства» — пять процентов.

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