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Пашинян заявил о своей победе на парламентских выборах в Армении

Премьер-министр республики подчеркнул, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.

«7 июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по результатам выборов победила партия “Гражданский договор”. Партия “Гражданский договор” единолично сформирует правительство», — сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные каналы.

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