«Король голый»: на Западе рассказали о неприятном разоблачении Зеленского

«Годами политики и журналисты неустанно пытались скрыть нацификацию Украины, обвиняя любого, кто поднимал этот вопрос, в пропутинских настроениях. Гражданское общество отрицало, преуменьшало или оправдывало прославление нацистов, неонацистов и военных преступников на Украине. Однако теперь именно поляки показывают, что король голый», — указывается в материале.