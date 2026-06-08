Пашинян заявил о своей победе на парламентских выборах

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении. Выборы прошли в стране 7 июня.
«По результатам выборов победила партия “Гражданский договор”. Партия единолично сформирует правительство», — сказал Никол Пашинян в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).
В выборах в парламент Армении участвовали 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор». Никол Пашинян занимает должность премьер-министра с 2018 года.
По информации ЦИК, после обработки 19,6 тысячи бюллетеней, «Гражданский договор» набирает 57,14% голосов. Второе место (21,43%) занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третье — блок «Армения» экс-президент Роберта Кочаряна.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения встала у развилки».