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Пашинян заявил о своей победе на парламентских выборах

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении. Выборы прошли в стране 7 июня.

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении. Выборы прошли в стране 7 июня.

«По результатам выборов победила партия “Гражданский договор”. Партия единолично сформирует правительство», — сказал Никол Пашинян в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В выборах в парламент Армении участвовали 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор». Никол Пашинян занимает должность премьер-министра с 2018 года.

По информации ЦИК, после обработки 19,6 тысячи бюллетеней, «Гражданский договор» набирает 57,14% голосов. Второе место (21,43%) занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третье — блок «Армения» экс-президент Роберта Кочаряна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения встала у развилки».

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