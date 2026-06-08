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Иран готов предложить России роль посредника в переговорах, заявил посол

Посол Джалали: позиция США помешала подключить Россию к переговорам по Ирану.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран был готов предложить России роль посредника в переговорах, но США не были в этом заинтересованы.

«У нас была готовность пригласить российских коллег для решения этого вопроса. Но (президент США) Дональд Трамп и американцы не были заинтересованы в этом», — сказал Джалали «Известиям».

По словам дипломата, Трамп повел себя эгоистично, не желая привлекать к переговорам других участников.

Посол считает, что Трамп отказывается от роли других крупных держав в решении международных вопросов и единственным препятствием к участию других стран в урегулировании конфликта являются США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

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