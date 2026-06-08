В Румынии призвали Европу отказаться от политики конфронтации с Россией

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Странам Европы, и в частности Румынии, необходимо отказаться от политики конфронтации и начать восстанавливать прагматичное взаимодействие с Москвой, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член румынского сената, евродепутат Диана Шошоакэ.
«Нам нужно восстанавливать взаимодействие с Российской Федерацией. Диалог и дипломатия — это единственный путь к стабильности в нашем регионе, мы не можем вечно строить стены», — подчеркнула Шошоакэ.
По мнению евродепутата, разрыв связей с Россией ударил в первую очередь по экономике самих европейских государств, поэтому возвращение к сотрудничеству отвечает национальным интересам Румынии.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.