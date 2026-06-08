Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: атаки Ирана на Израиль не повлияют на сделку с США

Удары Ирана по Израилю не скажутся на соглашении между Тегераном и Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

Удары Ирана по Израилю не скажутся на соглашении между Тегераном и Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом американский лидер сообщил газете Financial Times.

По его словам, нынешняя эскалация не способна изменить достигнутые договорённости.

«Это никак не повлияет на сделку», — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку Соединённых Штатов с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше