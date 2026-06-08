Трамп: атаки Ирана на Израиль не повлияют на сделку с США

Об этом американский лидер сообщил газете Financial Times.
По его словам, нынешняя эскалация не способна изменить достигнутые договорённости.
«Это никак не повлияет на сделку», — сказал президент США.
Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку Соединённых Штатов с Ираном.
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