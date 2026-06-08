Британия, Франция и ФРГ готовы производить дальнобойное оружие для Украины

Великобритания, Германия и Франция объявили о намерении объединить усилия в производстве дальнобойного вооружения и систем ПВО для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи лидеров трех стран в Лондоне.
В заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании, говорится о необходимости наращивания производства ракетных комплексов и совместной работы над созданием перспективных систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия.
Кроме того, стороны обсудили перспективу углубления долгосрочного промышленного взаимодействия с Украиной.
Лидер евротройки также продолжают настаивать на размещении на территории Украины военного контингента стран Запада в рамках урегулирования.
Ранее сообщалось, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины.