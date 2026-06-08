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Британия, Франция и ФРГ готовы производить дальнобойное оружие для Украины

Британия, Франция и ФРГ обсудили перспективу промышленного взаимодействия с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания, Германия и Франция объявили о намерении объединить усилия в производстве дальнобойного вооружения и систем ПВО для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи лидеров трех стран в Лондоне.

В заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании, говорится о необходимости наращивания производства ракетных комплексов и совместной работы над созданием перспективных систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия.

Кроме того, стороны обсудили перспективу углубления долгосрочного промышленного взаимодействия с Украиной.

Лидер евротройки также продолжают настаивать на размещении на территории Украины военного контингента стран Запада в рамках урегулирования.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

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