Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус не станет более агрессивным

Глава Роспотребнадзора также пояснила, что в настоящее время коронавирус не вызывает тяжёлого течения болезни и ведёт себя как обычный сезонный патоген. Он продолжает циркулировать в популяции, но значимого ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается.