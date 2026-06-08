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Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус не станет более агрессивным

Признаков того, что коронавирус станет более агрессивным в будущем, в настоящее время не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Признаков того, что коронавирус станет более агрессивным в будущем, в настоящее время не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом Попова заявила в интервью РИА Новости.

По её словам, специалисты ведомства постоянно следят за изменчивостью вируса. Тревожных сигналов не фиксируется.

Глава Роспотребнадзора также пояснила, что в настоящее время коронавирус не вызывает тяжёлого течения болезни и ведёт себя как обычный сезонный патоген. Он продолжает циркулировать в популяции, но значимого ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается.

«На данный момент признаков того, что коронавирус станет “особо злым” в дальнейшем, нет», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор делает всё, чтобы не пропустить какого-либо значимого изменения эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее врач-инфекционист Елизавета Поломошнова рассказала, что хантавирус пугает высокой летальностью и «андским» штаммом, но мир не стоит на пороге новой пандемии. В отличие от коронавируса, хантавирус почти не передаётся от человека к человеку.