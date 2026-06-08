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ВС Ирана нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным целям на севере Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным объектам на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики, опубликованном в официальных каналах ведомства.

В Тегеране объяснили свои действия продолжающимся обострением ситуации в регионе. Иранская сторона утверждает, что решение о нанесении ударов было принято на фоне неоднократных нарушений режима прекращения огня и военной активности Израиля против Ирана и Ливана.

Кроме того, в МИД Ирана заявили о причастности США к ряду недавних инцидентов, включая атаки на иранские суда и объекты на территории страны. Власти республики рассматривают произошедшее как часть более широкой конфронтации, которая привела к ответным действиям со стороны иранских вооруженных сил.

Ранее военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

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