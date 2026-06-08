ВС Ирана нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля

В Тегеране объяснили свои действия продолжающимся обострением ситуации в регионе. Иранская сторона утверждает, что решение о нанесении ударов было принято на фоне неоднократных нарушений режима прекращения огня и военной активности Израиля против Ирана и Ливана.
Ранее военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше