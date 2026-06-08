ВС Ирана нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля

Кроме того, в МИД Ирана заявили о причастности США к ряду недавних инцидентов, включая атаки на иранские суда и объекты на территории страны. Власти республики рассматривают произошедшее как часть более широкой конфронтации, которая привела к ответным действиям со стороны иранских вооруженных сил.