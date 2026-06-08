Пашинян: Армения пока не готова к членству в ЕС

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна под его руководством намерена продолжить курс на сближение с ЕС и при этом сохранит членство в ЕАЭС.
«Мы продолжим курс на сближение (с ЕС — прим. ТАСС), но мы продолжим и наше участие, членство в ЕАЭС, и мы будем развивать наши отношения и с РФ, и с другими странами ЕАЭС. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», — сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные каналы.
При этом он подчеркнул, что республика пока не готова стать членом Евросоюза. «Армения тоже не готова быть членом ЕС, и наша первая цель — реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами ЕС. Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос», — сказал он.
Пашинян допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в европейское объединение, а задача правительства лишь в создании альтернативы для выбора. «Для референдума мы должны как минимум официально обратиться в ЕС для членства или быть кандидатом в члены ЕС. Пока одной из этих ситуаций не существует, у нас нет предмета референдума. Когда будет предмет референдума, тогда будет референдум», — сказал он.
Ранее Пашинян заявил о своей победе на выборах до официального оглашения результатов со стороны ЦИК. По данным ЦИК, с 506 из чуть более чем 2 тыс. участков, партия главы правительства Армении продолжает лидировать с 51,8% голосов.
Ереван в премьерство Пашиняна всерьез рассматривает возможности перехода к интеграции с Европейским союзом. Как отмечал президент России Владимир Путин, такой шаг автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.