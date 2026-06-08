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Трамп: Нетаньяху вынужден принять любую сделку США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Соединенных Штатов и Ирана. Об этом он заявил газете Financial Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Соединенных Штатов и Ирана. Об этом он заявил газете Financial Times.

«Я принимаю все решения. Он (Биньямин Нетаньяху. — “Ъ”) не принимает решений», — сказал американский президент.

В разговоре с Fox News господин Трамп сообщил, что стороны очень близки к заключению сделки. «Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе», — сказал он.

После ударов Ирана по территории Израиля, американский президент призвал Тегеран вернуться к переговорам. Дональд Трамп также заявил о намерении попросить Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану.

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