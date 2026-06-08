Трамп: Нетаньяху вынужден принять любую сделку США и Ирана

«Я принимаю все решения. Он (Биньямин Нетаньяху. — “Ъ”) не принимает решений», — сказал американский президент.
В разговоре с Fox News господин Трамп сообщил, что стороны очень близки к заключению сделки. «Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе», — сказал он.
После ударов Ирана по территории Израиля, американский президент призвал Тегеран вернуться к переговорам. Дональд Трамп также заявил о намерении попросить Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану.