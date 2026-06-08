Пашинян: Армения не готова быть членом Евросоюза

Армения на данный момент не готова стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Его слова приводит РИА Новости.
Пашинян заявил, что первоочередная цель правительства — реформировать страну и привести её к уровню соответствия со стандартами ЕС.
«Без этого нам так или иначе не быть членом Евросоюза», — подчеркнул Пашинян.
Он также добавил, что после достижения этой цели вступление станет политическим вопросом, и граждане Армении могут решить, что не хотят быть членами ЕС.
Ранее корреспондент RT Анастасия Володина рассказала, чем Еревану грозит выход из ЕАЭС.
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