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Пашинян: Армения не готова быть членом Евросоюза

Армения на данный момент не готова стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Армения на данный момент не готова стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Его слова приводит РИА Новости.

Пашинян заявил, что первоочередная цель правительства — реформировать страну и привести её к уровню соответствия со стандартами ЕС.

«Без этого нам так или иначе не быть членом Евросоюза», — подчеркнул Пашинян.

Он также добавил, что после достижения этой цели вступление станет политическим вопросом, и граждане Армении могут решить, что не хотят быть членами ЕС.

Ранее корреспондент RT Анастасия Володина рассказала, чем Еревану грозит выход из ЕАЭС.

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