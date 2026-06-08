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Axios: США не давали Израилю «зеленый свет» на удар по Бейруту

Один из источников портала заявил, что Соединенные Штаты не имели отношения к этому.

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США не давали согласие на удар Израиля по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Об этом сообщил 7 июня в X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Как следует из его публикации, «Белый дом не давал “зеленый свет” на удар Израиля по Бейруту». По словам другого источника, США «не имели к этому отношения».

Вечером 7 июня север Израиля подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены.

Это произошло после того, как ранее Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны «Хезболлах». Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.

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