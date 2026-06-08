Нефть дорожает после эскалации ситуации между Израилем и Ираном

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.01 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,03% относительно предыдущего закрытия — до 95,93 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 3,3%, до 93,4 доллара.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.